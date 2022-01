Nach dem 0:0 bei der SpVgg Greuther Fürth richtet sich der Fokus beim VfB Stuttgart auf die Partie gegen RB Leipzig. Im Video analysieren Philipp Maisel und Christian Pavlic die Situation bei den Weiß-Roten.















Stuttgart - Der Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga lief für den VfB Stuttgart nicht zufriedenstellend. Bei der SpVgg Greuther Fürth reichte es nur zu einem torlosen Remis. Dennoch kletterte man durch den errungenen Punkt in der Tabelle auf Rang 15. In den kommenden Wochen warten indes schwierige Aufgaben auf das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo. An diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gastiert RB Leipzig in der Mercedes-Benz Arena.

Im Video werfen die Redakteure Philipp Maisel und Christian Pavlic einen dezidierten Blick auf die Lage beim VfB Stuttgart – und erörtern dabei die Chancen der Weiß-Roten mit Blick auf die kommende Partie gegen die von Domenico Tedesco und Andreas Hinkel trainierten Sachsen.

Nach der Partie gegen RB Leipzig geht es für den Verein mit dem Brustring erst zum SC Freiburg, bevor man Eintracht Frankfurt empfängt.