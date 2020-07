5 Während Estelle mit ihrer Mutter, Kronprinzessin Victoria von Schweden, um die Wette strahlt, schauen Prinz Daniel und der kleine Oscar eher kritisch. Foto: AP/Jonas Ekstromer

Derselbe etwas kritische Blick und sogar die Frisur stimmt: Der kleine Prinz Oscar ist eine Mini-Version seines Vaters, Prinz Daniel. Das fällt auch im Netz auf.

Stockholm - Der Blick: Kritisch. Die Haare: Sitzen (dank einer ordentlichen Portion Haargel). Das Outfit: Smart casual. Wer sich die offiziellen Fotos zum Geburtstag von Kronprinzessin Victoria von Schweden anschaut, kann es kaum übersehen: Der Prinzgemahl Daniel hat einen „Mini Me“ – seinen Sohn, Prinz Oscar. Der Vierjährige ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.

Lesen Sie auch: Victoria von Schweden – Zehn Jahre Glück mit dem „Prinzen von Ockelbo“

Das fällt auch den Nutzern auf Twitter auf: „Sohn Oscar ist identisch mit seinem Papa Daniel“, schreibt dieser Nutzer aus Italien.

Von dem offiziellen Termin für die Fotografen am „Victoria-Tag“, dem 14. Juli, schien der kleine Prinz nicht eben begeistert zu sein: Während die routinierte Prinzessin Estelle mit ihrer Mutter um die Wette strahlte (die Achtjährige ist ein echter Medienprofi), war Oscar kein noch so schmallippiges Lächeln zu entlocken. Die Fotografen sind es gewohnt, was dem kleinen Prinzen sogar den Spitznamen „Grumpy Oscar“ einbrachte.

Kronprinzessin Victoria und ihre Familie verbrachten den Geburtstag wie gewöhnlich auf Schloss Solliden auf der Insel Öland. Anders als sonst fiel die traditionelle Geburtstagsfeier, bei der die Kronprinzessin am Schloss die Gratulationen zahlreicher Schweden entgegennimmt, diesmal aber coronabedingt aus. Das alljährliche Victoria-Konzert fand zwar statt, allerdings ohne größeres Publikum mit Ausnahme einiger geladener Gäste.