Victoria und David Beckham gerührt: Harper Beckham schwärmt zum Valentinstag von ihren Eltern

Harper Beckham steht hinter ihren Eltern: Das hat die 14-Jährige am Valentinstag deutlich gemacht. Sie schwärmte in den höchsten Tönen von Victoria und David Beckham, die sich darüber gerührt zeigten.
Ihr ältester Sohn Brooklyn (26) hat sich distanziert, aber auf Nesthäkchen Harper (14) können Victoria (51) und David Beckham (50) zählen. Die einzige Tochter des Promipaares widmete ihren Eltern süße Zeilen zum Valentinstag. Auch die Designerin und der Fußballstar machten sich gegenseitig Liebeserklärungen.