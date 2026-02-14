Victoria und David Beckham gerührt: Harper Beckham schwärmt zum Valentinstag von ihren Eltern

Harper Beckham steht hinter ihren Eltern: Das hat die 14-Jährige am Valentinstag deutlich gemacht. Sie schwärmte in den höchsten Tönen von Victoria und David Beckham, die sich darüber gerührt zeigten.

Ihr ältester Sohn Brooklyn (26) hat sich distanziert, aber auf Nesthäkchen Harper (14) können Victoria (51) und David Beckham (50) zählen. Die einzige Tochter des Promipaares widmete ihren Eltern süße Zeilen zum Valentinstag. Auch die Designerin und der Fußballstar machten sich gegenseitig Liebeserklärungen.

"Ich bin so dankbar für all das Lachen" Die 14-jährige Harper postete am Samstag auf Instagram Schwarz-Weiß-Fotos aus ihrer Kindheit. Zu einem Schnappschuss mit Papa David bezeichnete sie ihn als ihren "ersten und ewigen Valentinsschatz". Weiter schrieb sie zu dem Bild: "Ich bin so dankbar für all das Lachen, die Ratschläge und die Umarmungen, die wir miteinander teilen. Ich liebe dich mehr als alle Schokolade und Blumen der Welt!" Der frühere Kicker teilte das Foto in seiner Instagram-Story und bekundete dazu: "Ich weine nicht, ehrlich."

Auch ein Schmusebild mit ihrer Mutter teilte Harper und ließ dazu wissen: "Alles Gute zum Valentinstag an meine beste Freundin und die beste Mama der Welt, ich liebe dich über alles." Die Designerin teilte dies ebenfalls in ihrer Story und verzierte es mit einem roten Herzen.

Beckhams setzen auf Herzluftballons und Harmonie

Auch gegenseitig machten sich Victoria und David Beckham öffentliche Liebeserklärungen. Beide veröffentlichten etliche glückliche Pärchenbilder und bezeichneten sich als "ewige Valentinstagsschätze". Gefeiert wurde mit Herzluftballons, Schokoerdbeeren und Herzchentoast.

Zudem drückte die 51-Jährige ihre Unterstützung für die Beziehung ihres Sohnes Cruz (20) zu Jackie Apostel aus. Die Singer-Songwriterin hatte Schnappschüsse von sich und ihrem Partner veröffentlicht und dazu geschwärmt: "Mit dir ist alles klar, es gibt keinerlei Störungen. Du kannst erkennen, was ich denke oder fühle, ohne dass ich ein Wort sage, und du kannst mich zum Lächeln bringen, ohne dass du ein Wort sagst." Dies wiederum kommentierte Victoria Beckham mit den Worten: "Wir lieben dich!"

Nicola Peltz und Brooklyn Beckham halten Händchen

Weniger gut ist das Verhältnis zu ihrer Schwiegertochter Nicola Peltz (31). Brooklyn Beckham bestätigte am 19. Januar die lange rumorenden Gerüchte über einen Streit im Beckham-Clan. Er machte seinen berühmten Eltern schwere Vorwürfe und erklärte, er und seine Ehefrau wollten einfach ihre Ruhe haben. Bei der Hochzeit 2022 habe ihm seine Mutter den Hochzeitstanz ruiniert.

Während die Beckhams zum Valentinstag einmal mehr engen Zusammenhalt demonstrierten, postete Nicola Peltz ihrerseits ein Foto mit Symbolkraft in ihrer Story: Beim Händchenhalten mit Brooklyn ist darauf das Tattoo auf seinem Handrücken zu sehen - mit dem Schriftzug "Nicola". Zuvor war bekannt geworden, dass er seinen Eltern gewidmete Tätowierungen überstechen ließ.