Victoria und David Beckham: Familienurlaub ohne Sohn Brooklyn

Grande amore in Italien: Victoria und David Beckham genießen im Sommerurlaub ihre Zweisamkeit und entspannte Tage mit den Kindern. Ganz perfekt ist das Familienglück jedoch nicht - ihr ältester Sohn Brooklyn fehlt erneut.

Auch nach 26 Ehejahren können Victoria (51) und David Beckham (50) kaum die Finger voneinander lassen. Bei einem Familienurlaub in Italien zeigt sich das Paar sehr innig. Die Designerin und der Fußballstar umarmen sich häufig, werfen sich tiefe Blicke zu und fassen sich sogar gegenseitig an den Hintern. Das zeigen Fotos, die unter anderem die britische "Daily Mail" von einem Restaurantbesuch in Portofino veröffentlicht. Der älteste Sohn Brooklyn (26) ist im Gegensatz zu seinen Geschwistern jedoch nicht mit nach Italien gereist - der Familienstreit soll noch immer andauern.

Victoria Beckham teilt Urlaubsschnappschüsse und "Küsse" an ihren Mann

Die Beckhams wurden am Freitag bei dem gemeinsamen Familienessen im italienischen Portofino fotografiert. David Beckham trug ein blaues Hemd und eine hellbraune Hose, Victoria Beckham ein rückenfreies Kleid. Das Paar wurde von Sohn Cruz (20) und dessen Freundin Jackie Apostel begleitet.

Wenige Tage später veröffentlicht Victoria Beckham selbst einige Eindrücke von ihrem Familientrip. Sie teilt etliche Bilder, die die Familie beim Entspannen auf ihrer Jacht, im Restaurant und beim Flanieren zeigen. David Beckham ist bei einer innigen Umarmung mit Tochter Harper (14) sowie oberkörperfrei neben Sohn Romeo (22) zu sehen, Cruz posiert in weißer Unterhose. Zu den Schnappschüssen schickte die Designerin "Küsse" an ihren Ehemann, mit dem sie am 4. Juli den 26. Hochzeitstag feierte.

Brooklyn glänzt wieder mit Abwesenheit

Einer fehlte jedoch mal wieder: der älteste Beckham-Spross Brooklyn. Er soll angeblich lieber mit seiner Frau Nicola Peltz (30) und seinen Schwiegereltern die Ferien verbringen. Das Paar hat erst vor Kurzem sein Ehegelübde erneuert - ohne David und Victoria Beckham.

Seit Monaten wird über eine angespannte Situation im Beckham-Clan spekuliert. Brooklyn Beckham fehlte unter anderem beim 50. Geburtstag seines Vaters und gratulierte ihm auch nicht zu seinem Ritterschlag. Im Juli entfolgte er dann auch noch seinen Brüdern bei Instagram. Grund für die Streitigkeiten soll eine zurückliegende Beziehung von Romeo mit dem britischen Model Kim Turnbull sein, die auch mal mit Brooklyn ausging.