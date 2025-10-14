Victoria und Daniel von Schweden: Emotionale Momente in Japan

Kronprinzessin Victoria von Schweden und ihr Ehemann Prinz Daniel befinden sich in Japan. Dort besuchten sie auch Hiroshima.

Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) und ihr Ehemann Prinz Daniel (52) sind gerade auf Asien-Reise. Dort besuchte Victoria zunächst die Weltausstellung Expo 2025 im japanischen Osaka. Anschließend reisten Victoria und Daniel zu den Inseln Naoshima und Teshima. Sie sollen dort unter anderem an einem Kunstfestival teilgenommen haben, wie "Expressen" berichtete. Am Wochenende hat das Kronprinzenpaar die Gegend zudem mit dem Fahrrad erkundet, wie der Palast auf Instagram zeigt.

Emotionale Momente in Hiroshima Im Rahmen der Reise, die sie auch nach Südkorea führt, kamen die schwedischen Royals anschließend in Hiroshima an, wo sie den Opfern der Atombombe gedachten. "Es hat mich sehr bewegt", sagte Victoria laut "Expressen".

In der japanischen Stadt überreichte Victoria auch ein Geschenk ihrer Kinder Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9). Die 48-Jährige legte an einem Gedenkort Papierkraniche ab, die von ihren Kindern gebastelt wurden. Diese gelten als Symbol der internationalen Friedensbewegung. Inzwischen sind Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel in Tokio angekommen.

Treffen mit Nobelpreisträgern

Am Montagabend nahm das Paar an einem Empfang des schwedischen Botschafters teil. Dort trafen sie auf Diplomaten, Geschäftsleute und mehrere prominente japanische Gäste - darunter Prinzessin Takamado (72) und die Nobelpreisträger Shimon Sakaguchi (74), Susumu Kitagawa (74) und Ryoji Noyori (87).

Am Dienstag nahm die Kronprinzessin an einer Präsentation am Japan Joint Staff College teil. Während ihres Besuchs beobachtete die 48-Jährige eine Kampfkunstvorführung japanischer Offiziersanwärter und sprach mit hochrangigen Beamten des Verteidigungsministeriums. Am 15. Oktober reist das Paar für zwei Tage weiter nach Südkorea.