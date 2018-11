Victoria’s Secret 2018 Diese Engel fliegen mit

Von the 08. November 2018 - 13:56 Uhr

Für Adriana Lima könnte es das letzte Mal sein, Toni Garrn ist nach fünf Jahren Pause wieder dabei – diese Models sind gesetzt für die diesjährige Dessous-Show von „Victoria’s Secret“.





Stuttgart - Es gehört zu den höchsten Weihen eines Modellebens: Ein Mal in sexy Dessous für „Victoria’s Secret“ über den Laufsteg schweben. Nur die Besten ihrer Branche werden von der Wäschemarke für den Catwalk gebucht. Am 8. November wird die Show aufgezeichnet – diesmal in New York.

1995 hat das amerikanische Unterwäsche-Imperium das Laufsteg-Spektakel erfunden und mit gigantischem PR-Aufwand zur wohl bekanntesten Lingerie-Modenschau der Welt gemacht. Supermodels wie Heidi Klum, Gisele Bündchen, Tyra Banks oder Helena Christensen waren „Victoria’s Secret“-Engel.

Wer die Flügel in diesem Jahr auf den Rücken nehmen darf, ist ein offenes Geheimnis: Oberengel Adriana Lima ist darunter (vielleicht zum letzten Mal?), die Schwedin Elsa Hosk (die in diesem Jahr den hochkarätigen „Fantasy Bra“ präsentieren darf), Candice Swanepoel aus Südafrika, aber auch die Hamburgerin Toni Garrn, die eine fünfjährige Pause eingelegt hatte.

