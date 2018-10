Victoria Beckham Wellness-Urlaub in Baden-Baden?

Von red 21. Oktober 2018 - 21:57 Uhr

Die 44-jährige Designerin Victoria Beckham ist immer modisch gekleidet (Archivbild). Foto: Getty Images Europe

Victoria Beckham, die Designerin und Ehegattin von David Beckham, hat ein Selfie gepostet, das sie in Baden-Baden – und von einer ganz anderen Seite – zeigt.

Stuttgart - Als „tolle Erfahrung“ hat Victoria Beckham ihren Aufenthalt in einem Wellnesshotel in Baden-Baden beschrieben. Am Freitag postete die Gattin des ehemaligen Fußball-Profis und Nationalspielers David Beckham ein Selfie auf Instagram, das sie in der Stadt im Schwarzwald zeigen soll. Sie zeigt sich auf dem Foto von ihrer sportlichen Seite – mit Top, Cappy und Turnschuhen.

Baden-Baden ist mit knapp 55.000 Einwohnern als Kur- und Bäderstadt bekannt für seine Wellnessangebote.

Nach dem Posting spekulierten ihre Fans und Kritiker, wovon sich das 44-jährige Ex-Spice-Girl denn erholen müsse. Ihre Ehe mit David Beckham sorgt immer wieder für Schlagzeilen in Boulevard-Medien.