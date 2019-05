1 Victoria Beckham war für einen Wellnessurlaub in Bayern Foto: magicinfoto/Shutterstock.com

Auszeit bei Victoria Beckham: Die Modeschöpferin hat ein paar Tage in einem luxuriösen Gesundheitsressort in Bayern verbracht.

Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (45) hat sich offenbar für ein paar Tage eine Auszeit in einem luxuriösen Gesundheitsressort in Bayern genommen. Wie die Designerin auf Instagram mitgeteilt hat, habe sie die Zeit am Tegernsee sehr genossen.

"Offensichtlich muss ich mir ab und zu echte Krimi-Podcasts anhören und ein Glas Wein trinken", witzelt sie unter dem Post. Auf dem Selfie zeigt sich die 45-Jährige ganz natürlich und hat sowohl ihre Haare als auch ihren Körper in ein weißes Handtuch gewickelt. Gatte David Beckham (44) war offenbar nicht mit von der Partie. "David Beckham, du bist nur eifersüchtig, dass du nicht mitgekommen bist", schreibt sie weiter.