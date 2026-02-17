Cruz Beckham feierte in London seinen 21. Geburtstag vor. Mutter Victoria, Schwester Harper und Freundin Jackie brachten ihn mit einer Rede zum Weinen. Bruder Brooklyn glänzte derweil natürlich mit Abwesenheit.

Der entfremdete Sohn Brooklyn (26) war natürlich abwesend. Doch der Rest der Familie Beckham demonstrierte bei der Party zum 21. Geburtstag von Brooklyns kleinem Bruder Cruz Einigkeit. Der jüngste Sohn von David (50) und Victoria (51) wird zwar erst am 20. Februar 21 Jahre alt, er feierte den Meilenstein aber bereits am Wochenende vor. Die Sause stieg in einem Restaurant im Londoner Stadtteil Mayfair.

Anders als Brooklyn waren Cruz Beckhams andere Geschwister anwesend. Schwester Harper (14) feierte genauso mit wie Bruder Romeo (23) samt seiner Partnerin Kim Turnbull. Auch Cruz Beckhams Freundin Jackie Apostel (31) schaute vorbei. Victorias ehemalige Spice-Girls-Kollegin Emma Bunton (50) gab sich ebenfalls die Ehre

Victoria Beckham postete auf Instagram Bilder der Party. Die Matriarchin trug ein dunkelblaues Neckholder-Kleid mit floralen Applikationen. Gatte David kam in einem schwarzem Anzug und einem ebenfalls schwarzen Hemd.

Das Fast-Geburtstagskind war farbenfroher unterwegs. Er trug einen weiten hellgrauen Anzug aus der Kollektion seiner Mutter. Dazu hatte er eine bunte Krawatte und rote Hosenträger kombiniert.

Cruz Beckham bricht wegen Rede in Tränen aus

Mutter Victoria, Schwester Harper und Freundin Jackie betraten während der Feier die Bühne und hielten eine Rede. Cruz Beckham brach aufgrund der Worte der drei wichtigsten Frauen in seinem Leben in Tränen aus, wie Bilder zeigen.

Cruz betrat bei der Feier, die laut Medienberichten bis in die frühen Morgenstunden dauerte, auch selbst die Bühne. Er spielte mit seiner neuen Band Cruz Beckham And The Breakers für die Gäste. Ansonsten lieferte eine Beatles-Coverband die Musik.