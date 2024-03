Schockmoment in Hannover: Schlager-Ikone Vicky Leandros ist bei einem Auftritt im Kuppelsaal von der Bühne gestürzt. Die Sängerin blieb offenbar unverletzt.

Vicky Leandros (71) hatte offenbar Glück im Unglück. Die Schlagersängerin, die sich gerade auf ihrer Abschiedstournee "Ich liebe das Leben" befindet, ist während eines Auftritts im Kuppelsaal in Hannover am Freitagabend von der einen Meter hohen Bühne gestürzt. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung".

Demnach ist Leandros ausgerechnet während der Performance ihres Hits "Ich liebe das Leben" verunfallt. Doch sie habe "Glück im Unglück" gehabt, wie sie laut "HAZ"-Bericht gesagt hat. Anschließend soll sie auf die Bühne zurückgekehrt sein, um ihre Show fortzusetzen. Sie blieb offenbar überwiegend unverletzt. Selbst hat sich die Musikerin seit dem Auftritt aber nicht noch einmal zu Wort gemeldet.

Zusatzkonzerte für Abschiedstournee 2024

Vicky Leandros kündigte im November 2022 ihre Abschiedstournee an. "Ich freue mich so sehr darauf, Euch noch einmal auf eine musikalische Zeitreise mitzunehmen, um gemeinsam das Leben und die Musik zu feiern", sagte sie damals im Rahmen der Bekanntgabe. Im Herbst 2023 startete "Meine Abschiedstournee - Ich liebe das Leben".

Für 2024 sind noch weitere Zusatzkonzerte geplant, unter anderem in München (2.4.), Stuttgart (6.4.) oder Frankfurt am Main (8.4.). Im Herbst 2024 sollen dann "die nun wirklich fünf letzten Zusatzkonzerte" in Lübeck (22.10.), Düsseldorf (24.10.), Wien (27.10.), Salzburg (28.10.) und Berlin (31.10.) stattfinden.