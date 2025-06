Via Instagram: Zweites Baby für Angelique Kerber: So gratulieren ihre Tenniskollegen

Die frühere Tennisspielerin Angelique Kerber ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Dazu gratulierten bereits etliche Promis aus der Sportwelt und dem Showbusiness. In einem Posting verkündete die stolze Mutter Namen und Geschlecht des Kindes.

Die Ex-Tennisspielerin Angelique Kerber (37) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Am Sonntagabend, 15. Juni, meldete sie sich mit den süßen Neuigkeiten auf ihrem Instagram-Account. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild verriet sie auch das Geschlecht und den Namen des neuen Erdenbürgers.

Ein Sohn namens Ben

"Willkommen in unserer Familie, Ben", schrieb Kerber zu einem blauen Herz-Emoji und einer Babyflasche. "Unsere Herzen sind erfüllt von Liebe und Dankbarkeit, jetzt wo du endlich in unseren Armen bist." Weiter teilte sie mit: "Du wirst bereits so tief geliebt, und wir können es kaum erwarten, dich wachsen zu sehen und diese wunderschöne Welt mit uns zu entdecken." Dazu postete der frühere Tennisprofi ein Bild, das die Hände der nun vierköpfigen Familie zeigt.

Boris Becker und Sabine Lisicki unter den Gratulanten

Umgehend meldeten sich in den Kommentarspalten auch viele Kollegen aus der Sportwelt zu Wort. Boris Becker (57) etwa hinterließ ein "Glückwunsch Angie". Sabine Lisicki (35) schrieb: "Ahhhhh ich freue mich so sehr für Euch. Genießt die Zeit." Caroline Wozniacki (34) schickte drei rote Herzen.

Auch weitere Prominente hinterließen der nun zweifachen Mutter Glückwünsche. Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (36) zum Beispiel schickte drei rote Herzen, Moderatorin Steffi Brungs (36) kommentierte mit: "Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe!"

Im Februar hatte Angelique Kerber die erneute Schwangerschaft ebenfalls auf Instagram verkündet: "Wir zählen die Tage, bis jemand Besonderes in unserer Familie ankommt." Dazu postete sie ein Bild von sich und ihrer kleinen Tochter Liana.

Im Sommer 2024 beendete sie ihre Karriere

Im Februar 2023 wurde Kerber zum ersten Mal Mutter. Auf Instagram schrieb der Tennisstar damals: "Willkommen in unserer Familie, Liana *25.02.2023".

Im Juli 2024 beendete die frühere Weltranglisten-Erste, die bei den Olympischen Spielen 2016 die Silbermedaille gewann, dann ihre Karriere. Sie hatte Siege bei den Australian Open, den US Open (beide 2016) sowie 2018 in Wimbledon gefeiert.