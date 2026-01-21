Brooklyn Beckham hat öffentlich mit seiner Familie gebrochen. Nun meldet sich seine Mutter Victoria erstmals auf Instagram zurück - allerdings nicht zu dem Familiendrama, sondern mit einem Geburtstagsgruß.

Victoria Beckham (51) hat sich nach dem erschütternden Statement ihres Sohnes Brooklyn Beckham (26) erstmals wieder auf Social Media zu Wort gemeldet. Wer eine Reaktion auf die öffentliche Familien-Abrechnung erwartete, wurde jedoch enttäuscht: Die frühere Spice-Girl-Sängerin gratulierte stattdessen ihrer Bandkollegin Emma Bunton (50) zum Geburtstag.

In ihrer Instagram-Story teilte Victoria ein altes Foto mit Bunton mit den Worten "Ich liebe dich so sehr" sowie einen Clip aus dem legendären "Say You'll Be There"-Musikvideo. Auch David Beckham (50) meldete sich zu Wort und sendete Geburtstagsgrüße an seine ehemaligen Teamkollegen Nicky Butt (51) und Philip Neville (49).

Was beide jedoch weiterhin vermeiden: jede öffentliche Stellungnahme zu Brooklyns drastischen Vorwürfen vom Montag. Laut "Daily Mail"-Quellen soll Victoria "am Boden zerstört" sein. Die Kluft zwischen Mutter und Sohn, die schon länger brodelte, scheint nun zu einem unüberwindbaren Graben geworden zu sein.

Brooklyn hatte in seinem Statement erklärt, dass er keine Versöhnung mit seiner Familie anstrebe. "Ich werde nicht kontrolliert, ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein", schrieb der älteste Beckham-Sohn. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) hatte er zuletzt alle wichtigen Familienanlässe gemieden.

Brooklyn räumte mit dem Narrativ auf, seine Frau Nicola würde ihn kontrollieren. "Es ist genau andersherum. Ich wurde den größten Teil meines Lebens von meinen Eltern kontrolliert", erklärte er. Er sei mit "überwältigender Angst" aufgewachsen. Erst seit er sich von seiner Familie distanziert habe, sei diese Angst verschwunden.

David Beckham spricht über Social Media - und Fehler von Kindern

Während Victoria seit dem Statement nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen wurde, stellte sich David beim Weltwirtschaftsforum in Davos den Kameras. Auf direkte Fragen zur Familienfehde ging er nicht ein. Dafür äußerte er sich - mit einer gewissen Ironie angesichts der Umstände - über die Gefahren von Social Media für Kinder.

Er habe versucht, seinen Kindern beizubringen, wie man soziale Medien "zum Guten" nutzen könne, sagte er dem Sender CNBC. Und fügte hinzu: "Sie machen Fehler. Kinder dürfen Fehler machen. So lernen sie."

Weitere Spice-Girls-Glückwünsche

Nicht nur Victoria Beckham gratulierte Emma Bunton zum 50. Geburtstag. "Ich liebe dich so sehr, du bist ein ganz besonderer Mensch mit einem riesigen Herzen - ich bin dankbar, dich in meinem Leben zu haben", schrieb Spice-Girls-Kollegin Geri Halliwell-Horner (53) in ihrem Post. "Ich wünsche dir viel Freude und Liebe." Mel B (50) schrieb in ihrem Beitrag: "Meine liebe 'Bunton', für mich wirst du immer 'Baby' bleiben, auch wenn du jetzt schon 50 bist! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ich liebe dich über alles!"