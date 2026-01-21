Brooklyn Beckham hat öffentlich mit seiner Familie gebrochen. Nun meldet sich seine Mutter Victoria erstmals auf Instagram zurück - allerdings nicht zu dem Familiendrama, sondern mit einem Geburtstagsgruß.
Victoria Beckham (51) hat sich nach dem erschütternden Statement ihres Sohnes Brooklyn Beckham (26) erstmals wieder auf Social Media zu Wort gemeldet. Wer eine Reaktion auf die öffentliche Familien-Abrechnung erwartete, wurde jedoch enttäuscht: Die frühere Spice-Girl-Sängerin gratulierte stattdessen ihrer Bandkollegin Emma Bunton (50) zum Geburtstag.