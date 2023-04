1 Alleine in den Kitas der Stadt Ludwigsburg sind 40 Stellen frei. Foto: Adobe//Robert Kneschke

Landauf, landab fehlen in den Kitas und den Schulen Erzieherinnen und Erzieher sowie andere Fachkräfte. Manche Kommunen versuchen gezielt Personal aus dem Ausland anzuwerben. Die Stadt Ludwigsburg indes will einen anderen Weg gehen: Mitte April startet erstmals ein zweijähriger Kurs, der aus ungelernten Kita-Helfern und anderen interessierten Männer und Frauen, die keine Fachausbildung haben, sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten macht. Thomas Brändle, der Leiter der Abteilung Kinder und Familie bei der Stadtverwaltung, erklärt, es sei schwierig Menschen aus dem Ausland zu gewinnen, die noch gar nicht in Ludwigsburg sind und fragt: „Wollen die überhaupt kommen?“

Geflüchtete sind ebenfalls willkommen

Das neue Angebot, das in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) Ludwigsburg ausgeschrieben ist, wende sich zum einen an Beschäftigte der Kitas in der Stadt, die bisher als ungelernte Mitarbeiter angestellt sind, sowie speziell an Männer und Frauen aus dem Ausland, etwa aus der Ukraine, die in Ludwigsburg Integrationskurse besuchen oder womöglich eine Ausbildung haben, die in Deutschland nicht anerkannt wird.

Der Kurs, der am 17. April startet, bereitet auf die sogenannte Schulfremdenprüfung vor. Die Kursteilnehmer würden intensiv für diese nicht ganz einfache Prüfung geschult, erläutert Brändle. Wer durchkommt, hat auf dem Arbeitsmarkt beste Aussichten. Allein in den 23 Kitas, die die Stadt Ludwigsburg betreibt, seinen zurzeit knapp 40 Stellen nicht besetzt. Und auch die weiteren rund 50 Einrichtungen der freien Träger suchten händeringend nach Fachpersonal. Daniel Wittmann, Leiter des Fachbereichs Bildung und Familie, sagt, noch seien ein paar Plätze in dem VHS-Kurs frei. Denkbar sei es auch, 2024 weitere Kurse auszuschreiben.

Quereinsteiger bieten viel Potenzial

Die Stadt hatte bereits vor rund einem Jahr die Kampagne „Kitas mit Profil“ gestartet und nach Fachkräften gesucht. Damals hieß es, für die rund 4500 Betreuungsplätze für Kinder in Ludwigsburg fehlten insgesamt gut 80 Erzieherinnen und Erzieher. Mit Hilfe dieser Aktion seien rund ein Dutzend neue Leute gefunden worden, sagt Brändle, die Hälfte dieser Menschen allerdings waren ungelernt beziehungsweise fachfremd. Doch wie Wittmann sagt zeige das eben auch: „Die Quereinsteiger sind das große Potenzial.“ Und eben diese sind nun also die Zielgruppe, für die der neue Kurs konzipiert worden ist.

Die Teilnahme an dem VHS-Kurs kostete rund 4000 Euro. Es besteht aber die Möglichkeit der Kostenübernahme durch das Jobcenter oder die Bundesagentur für Arbeit. Der theoretische und der praktische Unterricht findet jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr statt. Weitere Informationen und Beratung unter 0 71 41 / 9 10 24 38 oder per E-Mail vhs@vhs-ludwigsburg.de.