VHS Leinfelden-Echterdingen: Warum Dunja Hayali auf die Fildern kommt

Da ist der Volkshochschule (VHS) Leinfelden-Echterdingen ein echter Coup gelungen. Sie richtet einen Themenabend mit dem Titel „Medien, Meinung und Manipulation“ aus, und gewonnen hat sie dafür eine der bekanntesten Journalistinnen Deutschlands: Dunja Hayali. Die 51-Jährige kennt man unter anderem als Moderatorin beim ZDF-Morgenmagazin, beim „heute journal“ und bis 2023 als Moderatorin des Aktuellen Sportstudios. Außerdem macht sie sich seit Jahren gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stark, spricht öffentlich über Migration, Demokratie und auch Frauenthemen. 2018 wurde ihr für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz verliehen.

„Ich freue mich wahnsinnig auf Frau Hayali. Ich bin unheimlich stolz, dass wir diese Referentin bekommen haben“, sagt Andreas Beck, der Leiter der VHS in Leinfelden-Echterdingen. Die Veranstaltung sei der nächste Teil in einer Reihe von Themenabenden, mit der man vor einigen Jahren begonnen habe. Im vergangenen Jahr habe Sven Plöger, bekannt als Meteorologe, Buchautor und Fernsehmoderator, zum Thema Klimawandel gesprochen. „Da war der kleine Saal der Filderhalle voll“, sagt Andreas Beck. Nun sei es gelungen, eine weitere Persönlichkeit zu gewinnen, und ja, auch eine umstrittene. „Das merken wir an den Kommentaren bei Facebook“, sagt er.

Vortrag in der Filderhalle

In Leinfelden-Echterdingen auftreten wird Dunja Hayali am Donnerstag, 23. Oktober. Ab 19 Uhr werde sie in der Filderhalle zunächst einen etwa einstündigen Vortrag halten. Darin werde sie über aktuelle Entwicklungen in der Medienlandschaft sprechen – Stichwort soziale Medien und Fake News – und der Frage nachgehen, welche Chancen und Risiken für den öffentlich-rechtlichen Journalismus, aber auch für die Nachrichtenempfänger sie bergen. „Nicht fehlen darf der selbstkritische Blick auf die eigene Branche“, teilt die VHS mit.

Auch sonst ist der Abend hochkarätig besetzt. Das Grußwort wird laut Andreas Beck Muhterem Aras sprechen, die Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg. Auf dem Podium werden später neben Dunja Hayali der Oberbürgermeister Otto Ruppaner, Tobias Diemer, der Direktor des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg, sowie Sibylle Thelen, die Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, über das Thema „Demokratie, Debattenkultur und Dialog“ diskutieren. Man wolle versuchen, das Thema „von der großen Medienlandschaft herunterzubrechen auf Landes- und kommunale Demokratiestrukturen“, so Andreas Beck.

Noch ist die Veranstaltung nicht ausgebucht

Die Teilnahme an der VHS-Veranstaltung mit der Nummer 252-2100 kostet 23 Euro. Für Andreas Beck ist der Themenabend der VHS-Beitrag zum Stadtjubiläum 50 Jahre Leinfelden-Echterdingen. Er spricht von einem „Leuchtturm“. Man habe extra den großen Saal der Filderhalle gebucht, in den 700 bis 800 Personen passten. Aktuell (Stand 18. August) lägen bereits 330 Anmeldungen vor. Die intensive Bewerbung der Veranstaltung soll erst noch starten.