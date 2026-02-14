Amir Shkify kam 2015 nach Deutschland. Heute bringt der Deutsch-Syrer Menschen aus unterschiedlichsten Ländern in Leinfelden-Echterdingen die deutsche Sprache bei.
Amir Shkify übt mit seinen Schülerinnen und Schüler das Alphabet.: „A, B, C, D...“, tönt es durch den Raum der Volkshochschule in Leinfelden. Der 32-Jährige zählt mit den Finger mit, lächelt viel und motiviert mit seinem freundlichen Blick. An der Tafel erklärt er den Unterschied zwischen „ie“ und „ei“. „Das lernen wir noch – gemeinsam“, sagt er, als eine Schülerin zugibt, die Höhe von Deutschlands höchsten Berg aus dem Deutschbuch nicht vorlesen zu können. Und tatsächlich kennt der Dozent einen super Trick, wie die 2962 Meter der Zugspitze und auch andere große Zahlen zu knacken sind: Man zerlegt die Ziffern in Einzelteile und fügt sie dann wieder zusammen.