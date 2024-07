Wer Schule und Ausbildung abgeschlossen hat, für den ist das Thema Bildung theoretisch abgeschlossen. Trotzdem entscheiden sich viele Menschen, Kurse der Volkshochschulen (VHS) zu belegen und neue Fähigkeiten zu erlernen. Das Angebot ist breit, so auch auf den Fildern in diesem Herbst.

Koreanisch kochen oder doch lieber eine Gruselführung?

Die VHS in Filderstadt wirbt in ihrem neuen Programmheft mit dem Schwerpunkt „Begegnungen“. Dabei soll es darum gehen, den Fokus weg von virtuellen Treffen hin zu Begegnungen im echten Leben zu lenken.

Lesen Sie auch

Eine Möglichkeit hierfür ist gemeinsames Kochen. Die VHS in Filderstadt bietet am 8. November einen besonderen Kurs für Jugendliche an, die mehr über koreanisches Essen lernen wollen. In „Koreanische Küche für Jugendliche“ kochen die Teilnehmer von 15 bis 19 Uhr ein koreanisches Vier-Gänge-Menü, angeleitet von Annette Würker-Chong. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Bibimbap (eine Reisbowl) und Glasnudel-Sesamsalat. Die Teilnahme kostet 18,70 Euro, hinzu kommen etwa 22 Euro Lebensmittelkosten. Der Kurs findet in der Küche der Weilerhauschule in Plattenhardt statt (Kursnummer 3606). Pünktlich zu Halloween hat die VHS etwas Gruseliges im Angebot. Am 31. Oktober können Interessierte von 18.30 Uhr bis 20 Uhr an einer Gruselführung teilnehmen. Unter dem Titel „Die Plattenhardter Sagen – Gruselführung an Halloween“ erzählt Romy Heyner Sagen über den Filderstädter Ortsteil Plattenhardt. Die Führung findet in Kooperation mit dem Filderstadtmuseum statt und beginnt vor dem ehemaligen Gasthaus Schnecken in der Uhlbergstraße 11. Die Teilnahme ist kostenlos (Kursnummer 1006).

Wie wäre es mit dänisch?

Sprachkurse sind die Klassiker unter den VHS-Kursen. Doch wie wäre es statt mit französisch, spanisch oder italienisch mit dänisch, griechisch oder sogar japanisch? All diese Sprachen hat die VHS Filderstadt im Angebot. Wer sich noch unsicher ist, kann beispielsweise bei „Walk and Talk – Dänisch zu Fuß“ einen Nachmittag lang bei einem Spaziergang mit Marianne Brunke erste Eindrücke sammeln – und dann gegebenenfalls anschließend einen Anfängerkurs belegen. Der Schnupperkurs findet am 14. September von 15 bis 16.30 Uhr statt und kostet zwölf Euro. Treffpunkt ist in Plattenhardt an der Weilerhauhalle (Kursnummer 2901).

In Leinfelden-Echterdingen heißt der Schwerpunkt in diesem Herbst „Simplify – weniger ist mehr“. Die Veranstalter wollen angesichts der turbulenten Weltlage mit ihrem Angebot Raum für Klarheit schaffen und Denkanstöße geben.

Theater spielen oder Comics zeichnen?

Zeichenblock, Bleistift, Buntstifte, Radiergummi, Fineliner – mehr braucht es nicht, um Cartoons zu zeichnen. In „Cartoonzeichnen für Kinder“ zeigt Vladimir Novikov Kindern ab sieben Jahren, wie ohne Vorkenntnisse schnell coole Cartoons entstehen. Der Kurs findet am 23. und 30. November statt, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die VHS am Neuen Markt in Leinfelden. Die Teilnahme kostet 35 Euro (Kursnummer 242-4111).

Ein neues Angebot der VHS Leinfelden-Echterdingen ist der Kurs „Theater gegen Rassismus“ von Sebastian Adler. In den acht Sitzungen, die immer montags von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr stattfinden, lernen die Teilnehmenden spielerisch mehr über die Ursachen von Rassismus und Ausgrenzung. Ziel des Kurses ist es, durch die Auseinandersetzung mit dem Thema einen besseren Umgang mit Vorurteilen zu entwickeln. Die Teilnahme kostet 249 Euro. Der Kurs beginnt im Januar und findet in der Filderstraße 14 in Musberg statt (Kursnummer 242-1144). Wer in der stressigen Adventszeit etwas Ruhe und Entspannung sucht, könnte bei „Yoga Weihnachtsspecial“ fündig werden. Am 15. Dezember leitet Nancy Frey von 17.30 Uhr bis 19 Uhr eine Yogastunde, die Spannungen abbauen soll. Konzentration und Achtsamkeit sollen gestärkt werden, bevor der Kurs mit einer Weihnachtsgeschichte endet. Die Teilnahme kostet elf Euro. Der Kurs findet im Gesundheitsraum der VHS am Neuen Markt in Leinfelden statt (Kursnummer 242-5622).

Neue VHS-Programme

Programmhefte

Die Programmhefte für Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen können online unter vhs-filderstadt.de und vhs-le.de aufgerufen werden. Die Kurse finden im Zeitraum von September 2024 bis Februar 2025 statt. Für die Teilnahme an einem Kurs ist eine verbindliche Anmeldung nötig.

Angebot

Das Angebot der VHS ist sehr vielfältig. Neben sportlichen Aktivitäten und verschiedenen Sprachen, gibt es auch Kurse zu den Themen EDV und Gesundheit. Außerdem gibt es Kurse für Schülerinnen und Schüler. Auch Vorträge und Lesungen können besucht werden.