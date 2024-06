1 In der Saison waren der GSV Pleidelsheim und der VfR Heilbronn noch Gegner. Jetzt drückt Pleidelsheim dem VfR die Daumen. Foto: Archiv (avanti)

Der VfR Heilbronn gewinnt am Samstag auch sein zweites Relegationsspiel und hält die Hoffnung bei den beiden Mannschaften auf den Ligaerhalt aufrecht.











Die Hoffnung auf den Klassenerhalt: für den GSV Pleidelsheim in der Landesliga und den FC Marbach in der Bezirksliga lebt sie weiter. Der Grund: Der Landesligist VfR Heilbronn gewann am Samstagnachmittag auch sein zweites Relegationsspiel gegen den VfL Nagold (2:0) – und ist damit nur noch einen Sieg vom Aufstieg in die Verbandsliga entfernt. Kommendes Wochenende braucht es dafür einen Sieg gegen den TV Echterdingen. Steigt Heilbronn auf, halten sowohl Pleidelsheim als auch Marbach ihre Spielklasse.