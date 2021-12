So will der VfB die Wölfe in Bedrängnis bringen

Der VfB Stuttgart reist am 15. Bundesliga-Spieltag nach Wolfsburg. Die Schwaben rechnen sich etwas aus – und setzen dabei auf den pfeilschnellen Ägypter.















Stuttgart/Wolfsburg - Der VfB Stuttgart will am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker) den nächsten Versuch unternehmen, einen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen. Auswärts in der Autostadt wartet der VfL Wolfsburg. Die Wölfe haben ihre letzten vier Spiele in Folge verloren, zuletzt mit 1:3 am Donnerstagabend in der Champions League gegen den OSC Lille.

Hier will der VfB ansetzen und von Beginn an Druck machen. „Es geht darum, vor allem in der Anfangsphase extrem wach zu sein, volle Power zu geben und über 90 Minuten ans Limit zu gehen. So werden wir auch in Wolfsburg eine Chance haben“, sagt VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo, der auch Schwachpunkte im Defensivverbund der Wolfsburger ausgemacht hat. „Sie decken und schieben extrem durch, das ist sehr mutig. Aber dadurch gehen Räume auf, auch hinter der Abwehrkette.“ Hier gelte es, Wege in die Tiefe zu suchen, um sich so Vorteile zu verschaffen.

Eine besondere Rolle wird dabei Angreifer Omar Marmoush zukommen. Der besitzt nicht nur die Schnelligkeit, in diese Räume vorzustoßen, sondern ist auch von der Aller an den Neckar ausgeliehen – und wird den VfL-Verantwortlichen zeigen wollen, was in ihm steckt.

Verzichten müssen die Stuttgarter auf Fabian Bredlow und Chris Führich, für die ein Einsatz nach ihren Zwangspausen noch zu früh kommt. Ebenfalls nicht mit an Bord sein werden Sasa Kalajdzic und Enzo Millot, die sich aber kurz vor der Rückkehr ins volle Mannschaftstraining befinden. Wieder eine Option ist dafür Verteidiger Marc Kempf, der zuletzt wegen Oberschenkelproblemen mehrere Wochen pausiere musste.

