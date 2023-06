1 Daniel Rebmann konnte die Göppinger 32:35-Niederlage in Gummersbach nicht verhindern, am Sonntag gegen Kiel bestreitet er nach zwölf Jahren sein letztes Spiel im Frisch-Auf-Dress. Foto: Imago//Beautfiul Sports/Buriakov

Daniel Rebmann beginnt stark, kann die Niederlage von Frisch Auf Göppingen im letzten Auswärtsspiel der Saison beim VfL Gummersbach aber nicht verhindern. Am Sonntag gegen den THW Kiel erwartet der Torwart ein ganz besonders emotionales Spiel.









Es ging um nicht mehr allzu viel im Duell der Altmeister VfL Gummersbach gegen Frisch Auf Göppingen. Doch für einen Spieler war dieses Spiel am vorletzten Spieltag der Handball-Bundesliga dann doch etwas ganz Besonderes: Frisch-Auf-Keeper Daniel Rebmann wechselt im Sommer nach zwölf Jahren in Göppingen zum VfL. Der 29-Jährige konnte die 32:35(15:16)-Niederlage seines Noch-Clubs vor 4132 Zuschauern in der Schwalbe-Arena nicht verhindern. „Das war eine Extra-Motivation für mich, ich wollte mich vor meinem künftigen Publikum gut präsentieren, aber auch noch einmal im Frisch-Auf-Dress glänzen. Leider haben wir das Spiel in den Phasen vor und nach der Halbzeit verloren“, sagte Rebmann.