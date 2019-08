10 Der VfL Bochum hat treue Anhänger – sie verbindet eine Fan-Freundschaft mit dem FC Bayern München. Foto: Getty

Das dritte Heimspiel des VfB Stuttgart in der zweiten Liga steht an – an diesem Montag (20.30 Uhr) muss das Team von Trainer Tim Walter gegen den VfL Bochum antreten. Was erwartet den VfB gegen den Club aus dem Ruhrpott? Ein Überblick.

Stuttgart - Nichts wird es für den VfB Stuttgart mit einem Wiedersehen mit Robin Dutt. Ausgerechnet vor dem Duell bei seinem ehemaligen Verein an diesem Montag (20.30 Uhr/Mercedes-Benz-Arena) hat Fußball-Zweitligist VfL Bochum den Trainer beurlaubt. Nachdem der VfL am Samstag gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden einen 0:3-Rückstand aufgeholt und noch ein 3:3-Remis gerettet hatte, hatte sich Dutt auf der Pressekonferenz selbst infrage gestellt. „Dieser Verein kann nicht mit einem angezählten Trainer in die nächsten Wochen gehen“, hatte der frühere VfB-Sportvorstand unter anderem gesagt. Er wolle „nicht rumeiern und warten, bis das typische Szenario losgeht“. Am Montag folgte die Trennung. Als Nachfolger wird ein anderer ehemaliger Stuttgarter gehandelt: Hannes Wolf (zuletzt Hamburger SV).

Weitere Ex-Stuttgarter

Auch ohne Dutt mangelt es dem VfL nicht an Personen mit VfB-Vergangenheit: Oliver Barth und Heiko Butscher aus dem Trainerteam waren schon bei den Weiß-Roten aktiv. Stürmer Simon Zoller spielte in der Jugend für den VfB. Und dann gibt es noch einige Legenden in dem Verein von der Castroper Straße.

