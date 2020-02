Aktfotografie aus Stuttgart hat viele Fans Sinnlichkeit, die zum Träumen verführt

„Sex sells“ lautet einer der ältesten Mythen der Werbung. Den nackten Körper fern von Voyeurismus rühmen drei Stuttgarter, die zur ersten Liga der Aktfotografie zählen. Auf was kommt es an in dieser Königsdisziplin?