Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht vor wegweisenden Tagen. Am Sonntag wird ein neuer Vereinspräsident gewählt, am Montag (20.30 Uhr, Liveticker) steht die Mannschaft von Trainer Tim Walter im Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 unter Druck. Der richtige Zeitpunkt also, den Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger zum Besuch in unserer Redaktion zu empfangen.