Der VfB Stuttgart hat am Mittwochabend mit einem Sieg gegen RB Leipzig das Finalticket gelöst. Wie die Fans im Netz den Einzug ins DFB-Pokalfinale feiern.

Der VfB Stuttgart ist nach zwölf Jahren erstmals wieder ins DFB-Pokalfinale eingezogen. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß gewann am Mittwochabend mit 3:1 gegen RB Leipzig. Die Tore für die Weiß-Roten erzielten Angelo Stiller, Nick Woltemade und Jamie Leweling. Die Freude über den Sieg war nicht nur im Stadion, sondern auch im Netz groß.

Grund zur Freude gab es jedoch nicht erst nach dem Schlusspfiff, sondern bereits nach zwei Spielminuten, als Angelo Stiller nach einer Ecke aus dem Rückraum sehenswert zur Führung traf. Mit seinem Schuss überzeugte der Mittelfeldspieler nicht nur die Fans, sondern auch den Ex-VfB-Profi Thomas Hitzslperger, zu seiner aktiven Zeit für seinen Distanzschuss bekannt:

Wenige Minuten später wich die Freude kurzzeitig der Frustration. Die VfB-Fans forderten nach einem Tritt gegen Ermedin Demirovic Elfmeter – doch der Schiedsrichter entschied auf Weiterspielen.

Weitere Aufreger gab es in der ersten Halbzeit zwar nicht – doch dass der VfB den Gästen zunehmend das Spiel machen ließ und sich diese eine Chance nach der anderen erspielten, bereitete den Fans Sorgen.

Der VfB kam stark verbessert aus der Kabine und belohnte sich in der 57. Minute mit dem 2:0. Nick Woltemade traf nach schöner Vorarbeit von Demirovic und versetzte die Fans in Ekstase.

Doch die Freude währte nicht lange, fünf Minuten später verkürzte RB Leipzig durch Benjamin Sesko. Die Fans waren bedient.

Doch der VfB stellte zehn Minuten später wieder den zwei Tore Vorsprung her. Jamie Leweling stocherte den Ball nach einem Standard über die Linie – und ließ die Fans vom Finale in Berlin träumen.

Um 22.40 Uhr war es dann amtlich. Der VfB steht im Pokalfinale – und die Fans Kopf. Einer von ihnen, der Stuttgarter Abgeordnete Cem Özdemir.

Im Finale in Berlin trifft der VfB am 24. Mai auf den Drittligisten Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen setzten sich am Dienstag überraschend gegen den amtierenden Pokalsieger Bayer Leverkusen mit 2:1 durch.

Auch das war natürlich Thema bei den Fußball-Fans:

Dass der VfB einen erneuten Pokalsieg von RB Leipzig verhindert hat, darüber freuen sich die meisten Fußball-Fans – auch außerhalb von Baden-Württemberg ...

Dieser Nutzer ist offenbar auch kein Leipzig-Anhänger ...

... und Mario Gomez war eigentlich mal auf der „guten Seite“:

Was gibt’s sonst noch zu sagen?

Nach dem Erfolg im Pokal steht am Samstag wieder der „normale Bundesliga-Alltag“ für den VfB an. Es geht zum VfL Bochum.