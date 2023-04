1 Von Samstagnacht bis Dienstagmorgen fährt die S-Bahn nicht. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Bauarbeiten wegen der Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart erschweren den ÖPNV-Verkehr am langen Mai-Wochenende – mit Frühlingsfest und Kickers-Spiel.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Am bevorstehenden langen Wochenende über den 1. Mai kappt die Bahn die Schienenverbindung zwischen Böblingen und Stuttgart-Vaihingen. Wie die Bahn mitteilt, sind kurzfristig anberaumte Arbeiten an der Strecke wegen der Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart für die Sperrung verantwortlich.

Schwierige Anfahrt auf den Wasen und ins Stadion

Ab Samstagnacht 2.45 Uhr bis Dienstagmorgen 2.45 Uhr verkehren auf dieser Strecke weder S-Bahnen noch der Regional- und Fernverkehr. Die Bahn bietet einen Ersatzverkehr mit Bussen an. Betroffen sind nicht nur die Ausflügler über das 1. Mai-Wochenende, auch die Besucher des Frühlingsfestes auf dem Cannstatter Wasen müssen sich auf eine Anreise mit Hindernissen gefasst machen, ebenso die VfB-Fans, die das Heimspiel der Kicker am Samstag im Stadion verfolgen möchten. Die Arbeiten an der Strecke dauern insgesamt zehn Tage. Die Strecke wird daher auch in den Nächten vom 2. bis 9. Mai jeweils von 22 bis 4 Uhr gesperrt.

Lesen Sie auch

Betroffen ist die S1, der Regional- und Fernverkehr

Die S-Bahnen der Linie S 1 fahren in dieser Zeit im 30-Minuten-Takt jeweils nur in den Abschnitten zwischen Kirchheim und Stuttgart-Vaihingen sowie zwischen Böblingen und Herrenberg. Vom 29. April, 0.45 Uhr, bis 2. Mai, 2.45 Uhr, fährt die Linie S 1 in Herrenberg abweichend zur Minute -01 und Minute -31 ab. Zwischen Stuttgart-Vaihingen und Böblingen fahren Busse. Wie die Bahn weiter mitteilt, halten die Ersatzbusse nicht in Stuttgart-Rohr. Fahrgäste mit Start in Stuttgart-Rohr und Fahrtziel Herrenberg müssen mit den S-Bahn-Linien S 2/S 3 oder den Verkehrsmitteln der SSB nach Vaihingen fahren und dort in den Ersatzverkehr mit Bussen in Richtung Böblingen umsteigen. Fahrgäste zwischen Filderstadt und Herrenberg fahren über Stuttgart-Vaihingen und steigen dort zwischen S-Bahnen und Ersatzbussen um.

Unsere Empfehlung für Sie Nach Schreckschüssen am Böblinger Bahnhof Polizei nimmt mutmaßlichen Schützen fest Nachdem am Dienstagnachmittag am Böblinger Bahnhof mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden war, vermeldet die Bundespolizei einen Fahndungserfolg.

Der Großteil der Züge im Regionalverkehr Stuttgart-Konstanz, Stuttgart-Rottweil und Stuttgart-Freudenstadt fällt vom 29. April bis 1. Mai zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Böblingen aus. Auch mehrere IC-Züge zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Böblingen/Herrenberg/Horb/Singen fahren nicht. Aufgrund von Umleitungen fahren einige IC-Züge bis zu 30 Minuten früher in Stuttgart Hauptbahnhof ab oder kommen bis zu 30 Minuten später in Stuttgart Hauptbahnhof an. mis/red