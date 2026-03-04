VfB und Stuttgarter Kammerorchester: Allez, VfB! Fangesänge und Stadionklassiker mit feiner Note

Stadiongesänge und Fußballhymnen des VfB im innovativen Gewand. „Klassik trifft Kurve“ hat in der Liederhalle vor vollem Haus eine packende Premiere gefeiert.
Die Spielidee, sie kam diesmal nicht von Angelo Stiller, dem Mittelfeldmotor und zentralen Lenker auf dem grünen Rasen des Neckarstadions. Vielmehr saß der Fußballprofi vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart im Auditorium erwartungsfroh in Reihe drei. Um ihn herum die bunt gekleideten Fans, die Altstars, Funktionäre und die Freunde des VfB, aber auch zahlreiche Anhänger der klassischen Musik, alle vereint im mit 1600 Gästen proppevollen Hegelsaal der Liederhalle.