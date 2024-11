VfB-Treff in München: Eine Kneipe im Zeichen des Brustrings – im Sax regiert der VfB

In diesen Tagen ist es im Sax auch unter der Woche des Öfteren brechend voll. Wenn der VfB Stuttgart in der Champions League spielt, dann trägt das Gros der Kneipengänger Brustring. An und für sich wäre das nichts Besonderes, läge das Sax irgendwo im Schwabenland. Tut es aber nicht. Man findet es im Herzen von München. Hier regieren der FC Bayern und 1860 München. Draußen vor der Kneipe weht aber eine rot-weiße Fahne mit dem ikonischen Logo des Teams aus Cannstatt.

Das Lokal im Münchner Glockenbachviertel ist einer von insgesamt 26 offiziellen „Fantreffs“ des VfB Stuttgart, außerhalb von Baden-Württemberg gibt es nur zwei. Einer davon ist das Sax. Für die VfB-Bastion im Herzen der bayrischen Hauptstadt ist Josef Fridolin Bulach verantwortlich. Einer der Geschäftsführer. „Ich bin für alle der Friedel“, sagt er.

Fußballfans sind willkommen – nicht nur vom VfB

An diesem Abend trägt Friedl ein altes VfB-Trikot, die Nummer 6 von Georg Niedermeier ist schon ziemlich verblichen. Friedel ist wie die meisten seiner Gäste selbst VfB-Fan. Der Ex-Abwehrspieler Niedermeier war auch schon da im Sax. Ein Bild neben der Bar zeigt ihn, in die Kamera grinsend, mit den Wirten.

Friedel Bulach (Mitte) und seine Mitstreiter:

Während Niedermeier einst den Weg von München ins Schwabenland ging, war es bei Friedel umgekehrt. Er kommt aus einem Örtchen auf der Schwäbischen Alb, in München studierte er – eigentlich wollte er Ingenieur werden. Nebenher jobbte er in der Gastronomie, das machte er offenbar ordentlich. Zumindest so ordentlich, dass ihm irgendwann das Lokal angeboten wurde – er sagte zu. 1996 war das. Inzwischen stehen seine Kinder mit ihm hinter der Bar.

Seitdem hat sich das Sax zu einem Treff für Jedermann (und -frau) entwickelt. Es ist Bar, Restaurant, Café, Fußballkneipe und Biergarten in einem – im Keller gibt es eine Kegelbahn. „Ich wollte immer was haben, wo alle hinkommen und sich wohlfühlen“, sagt Bulach. Das gilt im Übrigen auch für die Zugehörigkeit zum Club. „Hier sind alle willkommen. VfB-Fans, Bochum-Fans, Bayern-Fans – Italiener.“ An diesem Abend sind es Spanier, Real Madrid spielt in der Champions League gleichzeitig mit dem VfB. Auf einer Leinwand läuft das Spiel der Stuttgarter, auf der anderen das der Königlichen. Zwischen 150 und 200 Fußball-Begeisterte sind da. Manche stehen, weil es selbst an der Bar keinen Sitzplatz mehr gibt.

Auch der ein oder andere Bayern-Spieler war schon da

Ein bisschen sei das Sax „wie ein Dorf“, sagt Friedel. Beiläufig erzählt er, dass neulich Ex-VfB-Präsident Claus Vogt dagewesen sei. Nebenan ließen sich Bayern-Stars wie Joshua Kimmich teils die Haare schneiden. „Gleich da drüben“, sagt Bulach und zeigt aus dem Fenster. Niklas Süle habe vor seinem Wechsel vom FC Bayern zu Borussia Dortmund im Sax noch „zwei Weizen“ getrunken, sagt Friedel und grinst.

Ein Bild zeigt Ex-VfB-Spieler Georg Niedermeier – auch sonst ist der VfB omnipräsent im Sax. Foto: StZN/Michael Bosch

Apropos Bier: Wenn Fußball läuft, kosten Helles, Weizen und Co. im Sax 50 Cent mehr. „Geht nicht anders“, sagt Friedel. Die horrenden Preise, die Sky, Dazn und Co. für die Übertragungen in Kneipen aufrufen, machen das notwendig. Das Fußball-Publikum akzeptiert den Aufschlag beim Bier offensichtlich, sonst wäre es nicht jedes Mal so voll.

Wenn Stuttgart in der Allianz-Arena gastiert, ist es „am schönsten“

Die Verbundenheit zum Schwabenland zeigt sich im Sax im Übrigen nicht nur bei der Auswahl der Bundesliga-Spiele mit VfB-Beteiligung (die laufen immer), sondern auch auf der Speisekarte. Neben internationalen Gerichten, die auf die Küchenbesetzung zurückgehen, gibt es unter anderem eine „Schwabenpfanne“. Laut Bulach das am besten laufende Gericht auf der Karte. Das Bier (Augustiner) ist zwar bayrisch, für Weinfans aus dem „Ländle“ gibt’s dafür aber auch Trollinger und Riesling aus Cleebronn.

Das Sax hat eigentlich das ganze Jahr offen – nur an Weihnachten ist zu. Am schönsten sei es aber immer, wenn der VfB in München gastiere, sagt Friedel. „Die VfB-Fans googlen dann, wo man so hingeht als Stuttgarter – und dann stoßen sie auf uns.“ Über genügend Zulauf an allen anderen Spieltagen muss er sich aber auch so keine Gedanken machen.

Das Sax

Öffnungszeiten

Die Kneipe ist von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 1 Uhr geöffnet, an Freitagen und Samstagen ist erst um 2 Uhr Schluss.

Anfahrt

Das Sax befindet sich in der Hans-Sachs-Straße 5 in München.