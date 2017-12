VfB-Transfer-Ticker Cenk Tosun ist dem VfB zu teuer

Cenk Tosun (rechts) ist kein Kandidat als Neuzugang beim VfB Stuttgart. Foto: AFP

Der VfB Stuttgart ist dabei, seinen Kader für die laufende Saison schlagkräftig aufzustellen. Wir berichten über alle relevanten Transfers und Gerüchte während der Bundesliga-Winterpause im Ticker.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat die Hinrunde in der Fußball-Bundesliga absolviert. Mit 17 Punkten aus 17 Spielen überwintern die Roten auf dem 14. Tabellenplatz – nun gilt es für die Verantwortlichen am Neckar, die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde zu stellen. Bis das Transferfenster Ende Januar schließt, steht für Sportvorstand Michael Reschke und sein Team noch eine arbeitsreiche Zeit an. Wer kommt? Wer geht? Wir berichten in unserem großen VfB-Transfer-Ticker regelmäßig rund um das Geschehen und fassen alle Transfers und Wechselgerüchte kompakt gebündelt zusammen.

• Cenk Tosun ist kein Kandidat für den VfB

• Vertragsverlängerungen mit Pavard und Zimmermann

• Simon Terodde wechselt zum 1. FC Köln