Der VfB Stuttgart hat am Atombombenabwurf-Mahnmal in Hiroshima eine Kranzniederlegung vollzogen. Es herrschte eine bedrückende wie eindrucksvolle Atmosphäre.

So kam es dazu: Die Hintergründe der Kranzniederlegung

Es ist ein Spiel mit besonderer Botschaft, das für den VfB Stuttgart an diesem Donnerstag ansteht. Das Duell gegen Sanfrecce Hiroshima firmiert unter dem Titel „Peach Match“ und das ist dem Umstand geschuldet, dass der Jahrestag der Atombomben-Abwürfe über Hiroshima sich bald jährt. Am 6. und am 9. August 1945 löschten die Bomben Zehntausende Japaner aus. „Es macht sprachlos und relativiert im Grunde alles, was wir in unserem persönlichen und beruflichen Umfeld für ein Problem halten“, sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. „Es ist eine Waffe, die bis heute unglaubliches Leid verursacht. Das Trauma der Menschen, das für viele bis heute andauert, ist nicht in Worte zu fassen“, so der VfB-Sportchef weiter.

Die Stadt Hiroshima begegnet diesem schrecklichen Anlass mit einem Mahnmal nebst Museum. Der VfB Stuttgart startete beiden Lokalitäten an diesem Mittwoch einen Besuch ab und vollzog gemeinsam mit japanischen Vertretern eine Kranzniederlegung vor Ort. Die mediale Begleitung der Aktion war entsprechend groß. Der Besuch hinterließ bei allen Beteiligten Wirkung, war so bedrückend wie eindrucksvoll. „Ein Besuch hier ist nichts, was mich ruhiger und gelassener auf die aktuelle Weltpolitik schauen lässt. Wir danken den Menschen hier vor Ort und dem Veranstalter für die Einblicke und Eindrücke und versuchen – auch wenn das schwer möglich ist – den Switch Richtung Fußballalltag und unseren Aufgaben hier im Trainingslager schnell wieder hinzubekommen“, blickte Wohlgemuth auf die Partie am Donnerstag voraus, die um 11.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden wird. Im Stadion werden rund 20.000 Zuschauer erwartet.

VfB in Japan: Die Kranzniederlegung in Bildern

VfB gegen Sanfrecce Hiroshima

Um 11:30 Uhr deutsche Zeit wird der VfB morgen in einem Testspiel Sanfrecce Hiroshima gegenübertreten. Ausgestrahlt wird die Partie auf Sky sowie DAZN.