Das Training am heutigen Dienstag in Bildern

VfB Stuttgart in Japan

1 Die VfB-Profis am Dienstagmorgen beim Training in Japan. Foto: VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart befindet sich aktuell im Trainingslager in Japan. Bilder vom Training am heutigen Dienstag finden Sie in unserem Artikel.











Der VfB Stuttgart befindet sich seit dem 26. Juli 2024 im Rahmen der Saisonvorbereitung in Japan im Trainingslager. Am heutigen Dienstagmorgen stand eine weitere Trainingseinheit auf dem Plan. Die Eindrücke in Bildern.