Das erste Wochenende in Japan in Bildern

1 Big in Japan: So waren die ersten Tage im Trainingslager des VfB Stuttgart in Japan. Foto: Philipp Maisel

Der VfB Stuttgart befindet sich aktuell im Trainingslager in Japan. Exklusive Bilder vom ersten Wochenende finden Sie in unserem Artikel.











Der VfB Stuttgart befindet sich seit dem 26. Juli 2024 im Rahmen der Saisonvorbereitung in Japan im Trainingslager. Am ersten Wochenende stand bereits ein Testspiel gegen Kyoto Sanga FC an. Die Eindrücke der ersten Tage in Bildern.