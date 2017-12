VfB-Trainer wird zur Zielscheibe Scholls heftige Kritik an Hannes Wolf und Co.

Von Heiko Hinrichsen 08. Dezember 2017 - 14:52 Uhr

Mehmet Scholl stellt der jungen Trainerriege in der Bundesliga kein gutes Zeugnis aus. Foto: dpa

Gemeinsam saßen Mehmet Scholl und Hannes Wolf vor rund sechs Jahren in der Ausbildung zum Fußball-Lehrer. Jetzt kritisiert Scholl: „Die junge Trainerriege ist nicht mehr am Spieler als Individuum interessiert.“

Stuttgart - Der ehemalige Nationalspieler und einstige ARD-Experte Mehmet Scholl hat die neue Trainergeneration um den Stuttgarter Chefcoach Hannes Wolf scharf attackiert. „Die Tedescos, die Wolfs - sie sprießen aus dem Boden und der deutsche Fußball wird sein blaues Wunder erleben“, sagte der 47-Jährige in seiner Radiosendung „Mehmets Schollplatten“. Bereits vor zwei Jahren hatte Scholl die jüngere Trainergarde um den damaligen VfB-Chefcoach Zorniger attackiert – und sie als „Laptoptrainer“ abqualifiziert. Mit dem Klassenbesten Zorniger hatte Scholl 2011/12 seine Trainerausbildung im 58. Lehrgang an der Deutschen Sporthochschule, seiner Zeit in Hennef, absolviert. Auch Hannes Wolf war damals mit dabei.

Ausbildung zum Fußball-Lehrer als „Gehirnwäsche“

Jetzt legt der streitbare ehemalige Bayern-Profi in scharfem Ton nach: Als „elf Monate Gehirnwäsche“ bezeichnete Scholl die Ausbildung zum Fußball-Lehrer – und nahm sich die jungen Trainer zur Brust. „Das einzelne Individuum spielt heutzutage keine Rolle mehr. Sie sind nicht wirklich an den Menschen und den Fußballern interessiert“, sagte Scholl auch in Richtung von Hannes Wolf, der in dieser Bundesliga-Spielzeit beim VfB bereits 24 Akteure eingesetzt hat.

Ein bestimmter Spielertyp, echte Charaktere wie Franck Ribéry oder Stefan Effenberg seien bei der heutigen Trainerriege nicht mehr gefragt. Auch in den Jugendteams sei die neue Trainerriege mit ihren Ideen bereits tonangebend. „Die Kinder müssen abspielen, dürfen sich nicht mehr im Dribbeln ausprobieren. Sie kriegen nicht die richtigen Hinweise, warum ein Pass nicht gelingt, warum ein Dribbling nicht gelingt, warum der Zweikampf verloren wurde. Stattdessen können sie 18 Systeme, rückwärtslaufen und furzen“, erklärte Scholl.