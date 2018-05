VfB-Trainer Tayfun Korkut Darum muss Mario Gomez zur WM

Von red/dpa 18. Mai 2018 - 18:32 Uhr

Freut sich für seine Nationalspieler Gomez und Pavard: VfB-Coach Tayfun Korkut. Foto: AP

Tayfun Korkut freut sich über die Berufung von Mario Gomez in den vorläufigen WM-Kader. Für den VfB-Coach ist klar: Top-Stürmer Mario Gomez muss mit zur WM in Russland.

Stuttgart - VfB-Trainer Tayfun Korkut hofft nach der Berufung von Mario Gomez in den vorläufigen WM-Kader auch auf eine Nominierung des Torjägers für das endgültige Turnier-Aufgebot. „Weil Mario jeder Mannschaft gut tut, nicht nur sportlich, sondern auch persönlich“, sagte Korkut am Freitag über seinen Stuttgarter Stürmer. „Weil er ruhig und gelassen ist und ganz klar weiß, was er will.“

Gomez ist einer von 27 Spielern im vorläufigen WM-Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw. Bis spätestens zum 4. Juni muss Löw den Kader auf 23 Spieler reduzieren. Deutschland bestreitet sein erstes Turnierspiel am 17. Juni gegen Mexiko.

Neben Gomez lobte der Stuttgarter Trainer vor allem Innenverteidiger Benjamin Pavard, der es in den WM-Kader von Mitfavorit Frankreich schaffte. „Wenn man sieht, auf welchem Level sich der französische Fußball individuell bewegt ist das schon außergewöhnlich“, sagte Korkut.