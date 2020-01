Immenser Schaden bei Feuer in Donzdorf Wurde Kuhstall mit Böllern in Brand gesetzt?

Ein Kuhstall ist am späten Sonntagabend in Donzdorf in Flammen aufgegangen. Die Tiere konnten sich ins Freie retten, Zeugen hatten beobachtet, wie Unbekannte zuvor mit Feuerwerkskörpern hantiert hatten.