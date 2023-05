VfB-Trainer in der Relegation 2019

1 2019 war Nico Willig Cheftrainer des VfB in den letzten vier Saisonspielen und in der Relegation. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der Stuttgarter Interimstrainer von 2019 blickt zurück auf die damalige Relegation und voraus auf die Knackpunkte in den anstehenden Duellen mit dem Hamburger SV. Zudem äußert sich Willig zu seiner eigenen Zukunft.









Vier Spieltage vor Schluss sprang Nico Willig 2019 als Interimstrainer beim VfB Stuttgart ein, mit dem er letztlich in der Relegation gegen Union Berlin (2:2, 0:0) den Klassenverbleib in der Bundesliga verpasste. Im Interview spricht der heutige U-19-Coach des VfB über die damaligen Knackpunkte, die Chancen der Stuttgarter in den anstehenden Duellen mit dem Hamburger SV – und seine eigene Zukunft.