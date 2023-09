26 Treffsicher wie kein anderer: Serhou Guirassy im Trikot des VfB Stuttgart. In unserer Bildergalerie bilden wir frühere Torjäger des VfB ab, denen auch drei Tore in einem Spiel gelangen. Foto: Baumann

Karl Allgöwer, Cacau, Kevin Kuranyi und Fritz Walter: Vier Torjägerlegenden im Trikot des VfB Stuttgart analysieren die Qualitäten ihres Nachfolgers Serhou Guirassy. Hat Guirassy einen Lauf – oder ist er einfach so gut?











Karl Allgöwer (129), Cacau (80), Kevin Kuranyi (40) und Fritz Walter (102) haben zusammen 351 Tore für den VfB Stuttgart geschossen. Sie wissen also, wie es geht, Tore am Fließband zu schießen und auch mal drei in einem Spiel wie jüngst Serhou Guirassy beim 3:1-Erfolg in Mainz. Das Torjäger-Quartett liefert Antworten auf die Frage, was ihren Nachfolger im VfB-Trikot aktuell so stark macht.