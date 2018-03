VfB-Torjäger Mario Gomez Auf Augenhöhe mit Fredi Bobic

Von Philipp Maisel 19. März 2018 - 11:40 Uhr

Mario Gomez hat in der vereinsinternen Torjäger-Wertung mit Fredi Bobic gleichgezogen. Er könnte aber noch weitere Heroen des Clubs mit dem Brustring übertrumpfen.





Stuttgart - Die 75. Minute im Spiel SC Freiburg gegen VfB Stuttgart war eine besondere für Mario Gomez. Er erzielte nicht nur das Siegtor im baden-württembergischen Duell, sondern es war auch sein 69. Treffer im Trikot mit dem Brustring. Damit schloss er im vereinsinternen Torjäger-Ranking zu Fredi Bobic auf, der ebenfalls 69 Mal ins Schwarze traf. Zudem gelang Gomez ein Kunststück, das vor ihm nur zwei Spielern des VfB gelang: er erzielte seinen zweiten Auswärts-Doppelpack in Folge. Dies schafften vor ihm nur Hermann Ohlicher (Saison 1973/74) und Hansi Müller (Saison 1979/80).

Gomez hat noch fünf Torjäger vor sich

In der historischen Torjägerwertung des VfB Stuttgart hat Gomez nun noch fünf Spieler vor sich. Jürgen Klinsmann, Cacau, Ohlicher, Fritz Walter und Karl Allgöwer (129). Klinsmann (79) und Cacau (80) sind absolut in Reichweite für Gomez. Selbst Fritz Walter scheint mit seinen 102 Treffern nicht uneinholbar – wenn Gomez seine Trefferquote beibehält. Schließlich will der 32 Jahre alte Torjäger aus Riedlingen noch ein paar Jahre die Kickstiefel schnüren.

