Der VfB Stuttgart bereitet sich seit Anfang dieser Woche auf die neue Spielzeit vor. Los ging es mit den Leistungstests am Montag und Dienstag, am Mittwoch bittet Sebastian Hoeneß die Spieler wieder zum ersten Mal auf den Platz.

An diesem Wochenende steht auch das erste Testspiel an. Es ist eine von insgesamt drei Partien, bevor am 16. August mit dem Supercup gegen den FC Bayern das erste Pflichtspiel steigt.

Das erste Testspiel steht an diesem Wochenende auf dem Programm. Am Samstag tritt der VfB gegen den SV Fellbach an. Anpfiff im Max-Graser-Stadion ist um 15 Uhr, die Tickets für die Partie sind bereits vergriffen.

VfB in Reutlingen gegen spanischen Erstligisten

Anders ist das beim zweiten Test, der auch in Sachen sportlichem Wert deutlich mehr bieten dürfte: Im Rahmen des 120-jährigen Jubiläums des SSV Reutlingen trifft der VfB am Samstag, 26. Juli, im Stadion an der Kreuzeiche auf den spanischen Erstligisten Celta Vigo (15.30) – im Übrigen auch ein möglicher Europa-League-Gegner in der kommenden Saison.

Stehplätze kosten im Vorverkauf 12 Euro (ermäßigt 8), an der Tageskasse 15 Euro. Sitzplätze gibt es ab 19,05 (ermäßigt 12 Euro). Die Tickets sind auf der Homepage des SSV Reutlingen erhältlich. Wie der VfB mitteilt, werden zweimal 60 Minuten gespielt. Wer danach noch nicht genug hat, kann sich noch das Vorbereitungsspiel zwischen dem SSV und SC Pfullendorf anschauen.

Im vergangenen Jahr gastiert Athletic Bilbao zur offiziellen Saisoneröffnung in der MHp-Arena. Foto: Archiv/Pressefoto Baumann

VfB: Offizielle Saisoneröffnung gegen den FC Bologna

Offiziell eröffnet der VfB die Saison am 9. August – wie in den letzten Jahren üblich gegen einen internationalen Gegner. Der Club aus Cannstatt empfängt zum Auftakt in die Saison 2025/26 den FC Bologna. Anpfiff der Partie in der MHP-Arena ist um 17 Uhr.

Unsere Empfehlung für Sie Kaderplanung des VfB Stuttgart Nicht alles dreht sich um Nick Woltemade An diesem Mittwoch findet der Trainingsauftakt des Pokalsiegers statt. Dabei sind auch neue Gesichter zu sehen, doch das endgültige Personal steht noch lange nicht fest.

Der Vorverkauf für die Tickets zur Begegnung mit dem italienischen Pokalsieger beginnt am Donnerstag, 10. Juli. Er läuft über den Ticketshop des VfB. Zuerst können Dauerkarteninhaber der Saison 2025/2026 sowie offizielle Fanclubs bis zum 14. Juli Karten erwerben. Ab dem 16. Juli haben dann die Mitglieder des VfB die Gelegenheit, Tickets für die Saisoneröffnung zu kaufen. Sollten nach diesen Phasen noch Karten verfügbar sein, startet der freie Verkauf am 18. Juli.

VfB-Sommerfahrplan und Testspiele 2025

12. Juli: Testspiel beim SV Fellbach

26. Juli: Testspiel gegen Celta Vigo in Reutlingen

28. Juli bis 3. August: Trainingslager am Tegernsee in Rottach-Egern

9. August: Saisoneröffnung gegen FC Bologna in der MHP Arena

16. August: „Franz Beckenbauer Supercup“ gegen FC Bayern München in der MHP Arena

22. bis 24. August: Bundesliga, erster Spieltag

26. August: DFB-Pokal, erste Runde bei Eintracht Braunschweig

Alles Wichtige zum Sommerfahrplan des VfB Stuttgart finden Sie hier. Mit unserem Newsblog halten wir Sie ebenfalls immer auf dem Laufenden.