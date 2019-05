VfB Stuttgart So lange laufen die Verträge der VfB-Profis

Vier Verträge von Profis des VfB Stuttgart laufen in diesem Sommer aus. Ein Großteil des in der Kritik stehenden Kaders ist also noch länger an den Fußball-Bundesligisten gebunden. Wir liefern einen Überblick über die einzelnen Laufzeiten.