VfB Stuttgart zu Gast in Münster

1 Die Legendenmannschaft des VfB Stuttgart vor einem Jahr in Korb. Roland Mall (hinten, zweiter von rechts) verstarb vor Kurzem. Foto: Imago/Sportfoto Rudel

Der DFB-Pokalsieger kehrt zu seinen Wurzeln nach Münster zurück. Ein Legendenteam um ehemalige Meisterspieler trifft auf eine AH-Auswahl des Bezirksliga-Absteigers.











Link kopiert



Höhepunkt im Rahmen der 150-Jahr-Feierlichkeiten des TSV Münster: An diesem Sonntag kommt der VfB Stuttgart an die Neckartalstraße. Eine Legendenmannschaft des DFB-Pokalsiegers um Spieler wie Cacau, Timo Hildebrand und Karl-Heinz Förster tritt gegen eine AH-Auswahl des gastgebenden Bezirksliga-Absteigers an. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.