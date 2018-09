VfB Stuttgart zu Gast beim SC Freiburg Emiliano Insua und Mario Gomez mit den besten Noten

Von Dirk Preiß 16. September 2018 - 20:08 Uhr

Der VfB Stuttgart lieferte in Freiburg eine fußballerische Achterbahnfahrt. Auf und nieder geht es auch bei unseren Noten für die Roten.





Freiburg - Behäbiger Beginn, furiose Wende, dann doch noch der späte Ausgleich. So hat der VfB Stuttgart im Spiel beim SC Freiburg den ersten Punkt dieser Bundesligasaison geholt, 3:3 stand es am Ende der 90 Minuten. In Topform präsentierten sich dabei noch längst nicht alle Spieler der Weiß-Roten.

Der SC Freiburg hat sich bei der Rückkehr von Christian Streich auf die Trainerbank nach einem Wechselbad der Gefühle den ersten Zähler der Saison gesichert. Im baden-württembergischen Duell am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga erkämpften sich die Breisgauer gegen den zuvor ebenfalls punktlosen VfB Stuttgart ein 3:3 (1:1). Jerome Gondorf hatte die Badener, bei denen Streich nach seinem Bandscheibenvorfall erstmals in dieser Spielzeit an der Seitenlinie stand, nach 51 Sekunden in Führung gebracht, Emiliano Insua (44.) mit dem ersten Stuttgarter Treffer der noch jungen Saison ausgeglichen.

Starke Auftritte

Dann sorgte Mario Gomez (48.) in seinem 300. Bundesliga-Spiel für die VfB-Führung und schlug nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Gondorfs Freistoß (52.) erneut zu (56.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Luca Waldschmidt (81.). Der Freiburger Pascal Stenzel sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (83.).

