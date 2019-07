1 Holger Badstuber versucht sich beim VfB neu zu positionieren. Foto: Baumann

Holger Badstuber und Tim Walter sind während einer Trainingseinheit des VfB Stuttgart lautstark aneinandergeraten. Der neue Trainer des Fußball-Zweitligisten hat sich dabei schnell Respekt verschafft.

Stuttgart - Holger Badstuber ist zuletzt im Training etwas kürzer getreten. Aus Gründen der individuellen Belastungssteuerung – und nicht weil er mit Tim Walter während einer Übungseinheit aneinander geraten ist. Lautstark ging es auf dem Platz des VfB Stuttgart in diesem Moment zu, weil der unzufriedene Badstuber das Diskutieren anfing. Das kommt bei ihm öfter vor. Der neue Trainer machte dem erfahrenen Abwehrspieler jedoch schnell klar, wer der Chef im Ring ist und das während der Spielformen gerannt und gespielt wird – und nicht geredet.

Badstuber fehlt wohl in Backnang

Badstuber erging es dabei wie schon anderen VfB-Profis. Der 30-Jährige bekam zu spüren, dass Walter eine emotionale Seite hat, wenn es um Fußball geht. Wie es heißt, ist von diesem Disput zwischen Coach und Spieler aber nichts hängen geblieben. Badstuber hat sein Trainingspensum reduziert, weil er nach den hohen Belastungen einer Muskelverletzung vorbeugen will. Deshalb wird der Innenverteidiger an diesem Freitag (19 Uhr) wohl auch nicht beim Testspiel beim Oberligisten TSG Backnang am Ball sein.