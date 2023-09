1 Auf der Tagesordnung steht ein Abwahlantrag gegen VfB-Präsident Claus Vogt Foto: Baumann

Die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart droht eine Mammutveranstaltung zu werden – mit gleich 15 Tagesordnungspunkten. Wir blicken auf die wichtigsten.









Der vielleicht wichtigste Hinweis folgt gleich zu Beginn: „Die Veranstaltung findet auf der Gegentribüne der MHP-Arena statt. Bitte denkt an eine dem Wetter entsprechende Kleidung!“ Und weiter: „Die Veranstaltung dauert lange.“ So steht es in der Einladung zur Mitgliederversammlung, die der VfB Stuttgart am Dienstag an seine fast 85 000 Mitglieder versandt hat. Am Sonntag (13 Uhr) findet die alljährliche Aussprache zwischen Funktionären und Fans statt – trotz der sportlich entspannten Lage gibt es einigen Redebedarf. Davon zeugen allein die 15 Tagesordnungspunkte.