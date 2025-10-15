VfB Stuttgart: Wolfsburg rechnet mit bis zu 4000 VfB-Fans

Am Samstag werden viele Stuttgarter Anhänger außerhalb des Gästebereichs das Spiel verfolgen. In manchen direkt angrenzenden Blöcken sind VfB-Fanutensilien untersagt.
Vier Auswärtsspiele in 15 Tagen: Die eingefleischten Fans des VfB Stuttgart werden in den kommenden beiden Wochen viele Kilometer zurücklegen – und zunächst zum Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg an diesem Samstag (15.30 Uhr) reisen. Das offizielle Gästekontingent von 2800 Plätzen hat der VfB-Anhang dabei komplett abgerufen, sich aber auch darüber hinaus in anderen Bereichen des Stadions mit Karten eingedeckt.