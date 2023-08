1 VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth steht vor heißen Transfer-Wochen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Für die begehrten Fußball-Profis Hiroki Ito und Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart liegen nach Angaben von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth „keine Angebote in annähernd entsprechender Größenordnung“ vor. „Wir haben klare Vorstellungen und lassen uns an dieser Stelle nicht treiben“, sagte Wohlgemuth der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Gleichzeitig sei bei der Zusammenstellung des Kaders des Fußball-Bundesligisten sowohl die „wirtschaftliche Verhältnismäßigkeit“ als auch die „sportliche Substanz und Qualität der Mannschaft“ zu beachten.