Der VfB Stuttgart ist in die Trainingswoche vor dem Spiel gegen DSC Arminia Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker) gestartet. Allerdings ohne acht Akteure, die noch auf Reisen sind – logisch, denn sie weilen alle noch bei ihren Nationalmannschaften. Wir haben uns das Training genau angesehen.

Trainer Pellegrino Matarazzo begrüßte lediglich 13 Feldspieler auf dem Rasen, die das volle Programm absolvieren konnten. Das waren zwei mehr als geplant. Denn zum einen ist Kapitän Wataru Endo früher von der Nationalelf zurück – nach Absprache zwischen Club und Verband muss er das letzte Qualifikationsspiel für die WM gegen Vietnam nicht mehr absolvieren – zum anderen ist Leon Reichardt immer noch dabei.

Leon Reichardt überzeugt

Der Youngster aus der U19 überzeugte bereits letzte Woche im Training und im Testspiel gegen Sandhausen und ist in dieser Woche mindestens noch bis Dienstag dabei. Das Trainerteam schätzt seine einsatzfreudige, aber am Ball abgeklärte und ruhige Art. Zudem ist der Kader aus den erwähnten Gründen aktuell noch recht dünn aufgestellt.

Auf dem Platz standen zum Wochenauftakt nur leichte Spielformen auf engem Raum auf dem Programm, teilweise agierte Torhüter Fabian Bredlow im Feld als Überzahlspieler. Neben den aktiven Spielern, zu denen auch der wieder ins Mannschaftstraining eingestiegene Hiroki Ito gehörte, arbeiteten Atakan Karazor und Mo Sankoh individuell auf dem Platz, Daniel Didavi im Kraftraum. Die Langzeitverletzten Li Egloff, Silas Katompa Mvumpa und Nikolas Nartey arbeiteten in der Reha-Welt.

Weiter geht es für die Mannschaft am Dienstag mit dann zwei Einheiten. Alle restlichen Trainingstermine in dieser Woche sind nicht öffentlich. Die Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Bielefeld findet am Donnerstag statt, Freitagnachmittag reist das nach Ostwestfalen.