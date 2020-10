9 Lilian Egloff ist zurück auf dem Trainingsplatz. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart ist in die Trainingswoche gestartet – mit Lilian Egloff und Nico Gonzalez. Auch Erik Thommy drehte fleißig seine Runden. Silas Wamangituka wurde dagegen vermisst.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat nach der obligatorischen Pause nach dem Spieltag den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Trainer Pellegrino Matarazzo versammelte an diesem Dienstag seine Mannschaft um sich – allerdings ohne die Nationalspieler, die mit ihren jeweiligen Auswahlmannschaften unterwegs sind.

Und auch auf seinen bisher stark auftrumpfenden Offensivspieler Silas Wamangituka musste er verzichten. Der Kongolese, der gegen Leverkusen verletzt ausgewechselt werden musste, kann noch nicht wieder trainieren. Wamangituka wurde von den Physiotherapeuten behandelt. Dafür war ein Trio mit dabei, das zuletzt noch nicht, beziehungsweise erst kürzlich wieder in den Mannschaftskreis zurückgekehrt war. Erik Thommy, Nicolas Gonzalez und Lilian Egloff arbeiteten individuell mit Athletiktrainer Martin Franz.

Weiter geht es für die Weiß-Roten an diesem Mittwoch mit weiteren Trainingseinheiten. Am Donnerstag steht ein Testspiel für den VfB an – es geht unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den SC Freiburg.