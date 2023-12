VfB Stuttgart: Wo Thomas Hitzlsperger den VfB am Saisonende sieht

Wo Thomas Hitzlsperger den VfB am Saisonende sieht

Bei Thomas Hitzlsperger kommt Freude auf, wenn er die aktuellen Leistungen seines früheren Clubs sieht. Den Stuttgartern traut er in dieser Saison viel zu.











Der frühere Stuttgart-Profi Thomas Hitzlsperger glaubt, dass der VfB die Saison in der Fußball-Bundesliga unter den besten fünf beenden wird. „Natürlich muss man ein wenig die Konsequenzen des Afrika- und Asien-Cups abwarten, aber die Mannschaft hat so einen Lauf und eine spielerische Qualität, dass es für einen Platz in den Top 5 reichen wird“, sagte Hitzlsperger im Interview mit dem Nachrichtenportal „t-online“. Die Mannschaft strotzte vor Selbstbewusstsein und „es bleibt zu hoffen, dass sie von Verletzungen verschont bleiben“.