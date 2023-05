1 Voller Einsatz: Nicolas Gonzalez Foto: AFP

Beim VfB Stuttgart haben sich Talente zuletzt nicht entwickelt – im Gegenteil. Das Versäumnis bei jungen Spielern wie Nicolas Gonzalez wird auch den Trainern Korkut und Weinzierl vorgeworfen. Thomas Hitzlsperger setzt große Hoffnungen auf den neuen Trainer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die tragische Figur ist dann mal weg. 12 000 Kilometer entfernt in Belén de Escobar. Im Kreis der Familie will sich Nicolas Gonzalez in der Provinz Buenos Aires von den Strapazen eines Fußballjahres erholen, das so verheißungsvoll für ihn begonnen hatte und mit einem bitteren Video-Standbild endete – der Stürmer des VfB Stuttgart, wie er im Abseits stehend ein direktes Freistoßtor von Dennis Aogo im Relegationsrückspiel bei Union Berlin verhindert.