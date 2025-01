VfB Stuttgart: Wie zwei Defensiv-Trümpfe für Sebastian Hoeneß stechen

17 Ameen Al-Dakhil und Ramon Hendriks überzeugten gegen Leipzig. Foto: IMAGO/DeFodi Images/IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Beim 2:1(0:1)-Sieg gegen Leipzig überzeugen in der Defensive zwei Spieler, die man in den letzten Monaten nicht zur ersten Garnitur der Schwaben gezählt hat. Der Trainer ist voll des Lobes.











Es kommt nicht allzu oft vor, dass Trainer im Nachgang einer Partie mit Sonderlob großzügig umgehen. Sebastian Hoeneß schon gar nicht, er scheut derlei Elogen gemeinhin wie der Teufel das Weihwasser. Wenn also der Stuttgarter Trainer ausführlich lobt aufgrund einer gestellten Reporterfrage und direkt danach auch noch ungefragt einem weiteren Spieler ein außerordentliches Arbeitszeugnis ausstellt, dann muss in den 90 Minuten davor Bemerkenswertes passiert sein. Beide Adressaten zählten in der bisherigen Runde nicht zum Stammpersonal. Im Gegenteil. Einer der beiden war gar kurz davor, vorerst als Fehleinkauf abgestempelt zu werden.