Besser hätte der Start in die neue Bundesliga-Saison für den VfB Stuttgart kaum laufen können. Nach vier Spieltagen liegt der VfB mit neun Punkten auf Tabellenplatz vier. Zudem stellen die Stuttgarter mit 14 Toren die beste Offensive der Liga. Die einzige Niederlage setzte es gegen den Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig (1:5).

Drei Siege aus den ersten vier Spielen gelangen dem VfB zuletzt unter Trainer Matthias Sammer in der Saison 2004/05. Damals waren die Stuttgarter nach den ersten vier Spieltagen sogar ungeschlagen und führten mit zehn Punkten die Tabelle an. Der VfB beendete die Saison mit 58 Punkten auf Platz fünf.

Kein guter Start in der Meistersaison 2006/07

Ähnlich erfolgreiche Saisonstarts gab es in der jüngeren Vereinshistorie nur wenige. Meist fand sich der VfB nach den ersten vier Spieltagen in der unteren Tabellenhälfte wieder. Selbst in der Meistersaison 2006/07 war der VfB nach Spieltag vier lediglich Elfter und musste bis zum siebten Spieltag auf den dritten Saisonsieg warten.

Wie viel Spiele der VfB in den vergangenen zehn Saisons jeweils brauchte, bis er drei Siege in der Liga eingefahren hatte und auf welchem Platz er am Ende der Saison landete, erfahren Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!